À Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto avançou que, pelas 10:40, o sujeito efetuou vários disparos com uma arma de fogo na Rua Caetano de Melo, em Vila Nova de Gaia, tendo-se colocado em fuga.

Horas mais tarde, o mesmo homem efetuou mais disparos junto do bairro Fonte da Moura, no Porto.

A PSP acabou por intercetar, pelas 13:15, o suspeito, natural do Porto, na interceção da Rua do Lidador com a Rua Fonte de Moura, depois deste se ter despistado, assim como a arma e as munições que possuía.

Não foram registadas vítimas.