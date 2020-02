O comandante dos bombeiros, Luís Nogueira, afirmou à agência Lusa que, quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima encontrava-se caída junto ao reboque do trator, pelo que se suspeita de um acidente que terá ocorrido com uma alfaia da viatura.

Luís Nogueira disse que o homem estava “com uma hemorragia abundante e politraumatizado”.

A vítima foi assistida no local pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves e do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros.

O comandante disse que o óbito foi declarado no local, quando o homem já se encontrava dentro do helicóptero para ser transportado para uma unidade hospitalar.

O acidente ocorreu na aldeia de Vilartão, na freguesia de Bouçoães, concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

O alerta foi dado às 15:47 e para o local foram mobilizados 14 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, e quatro viaturas e um helicóptero.