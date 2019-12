As buscas para encontrar o homem dado como desaparecido esta tarde quando se encontrava a pescar ao largo de Viana do Castelo foram suspensas pelas 22:30 e serão retomadas no domingo de manhã, disse o comandante da capitania.

“Vamos suspender agora as buscas porque está muito escuro e retomar amanhã [domingo] ao amanhecer”, adiantou à Lusa o comandante da capitania de Viana do Castelo, Sameiro Matias. O alerta para o desaparecimento do homem, que tem cerca de 60 anos, foi dado pelas 16:10 pela mulher, após ter tentado contactar o marido para o telemóvel, mas sem sucesso. De seguida, foram acionados meios de busca da Polícia Marítima, entre eles o salva-vidas Atento, e um helicóptero da Força Aérea, que chegou ao local cerca das 20:30. Em declarações anteriores, o comandante da capitania referiu que “o barco de recreio” onde o homem estaria a fazer pesca desportiva foi encontrado, “sem ninguém no seu interior”, a cerca de seis quilómetros a oeste de Viana do Castelo. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.