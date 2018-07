O homem de 57 anos que hoje foi dado como desaparecido em Fão, Esposende, foi encontrado pelas 19:00 a ver um treino do Moreirense, naquela localidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 15:00 e o homem integrava um grupo de uma instituição de Barcelos.

“Foi encontrado num campo por detrás de um hotel, a ver um treino do Moreirense”, disse a fonte.

A Proteção Civil mobilizou 11 homens e seis viaturas para as buscas, que decorreram no areal e no pinhal de Ofir.