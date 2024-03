De acordo com a Autoridade Marítima, foi recebido um alerta pelas 18:30 (19:30 de Lisboa), através de um amigo da vítima, a informar que o mesmo não tinha regressado após a prática da atividade de mergulho.

Foram de “imediato iniciadas buscas no local pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, apoiados por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, segundo a entidade.

A Autoridade Marítima refere que as buscas “foram interrompidas na noite de ontem [sábado] por falta de visibilidade, e retomadas esta manhã, onde estão empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, assim como mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória”.

Irão juntar-se às operações de busca mergulhadores amadores voluntários, sendo que, “segundo o que foi possível apurar, o homem encontrava-se a praticar a atividade de mergulho, não tendo regressado a terra”.