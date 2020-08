Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado através do 112 e "a GNR está a tentar apurar as circunstâncias do óbito".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 14:17, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos bombeiros de Santiago do Cacém e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.