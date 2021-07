"Atendendo ao vídeo que circula nas redes sociais e demais plataformas, relativamente às agressões ocorridas num estabelecimento, na área de atuação do Posto de Reguengos de Monsaraz, pelas 22h30 do dia 16 de julho, a GNR esclarece que a patrulha às ocorrências foi chamada a um estabelecimento de venda de bebidas ao público, uma vez que um grupo de indivíduos tentava entrar e foi-lhes vedado o acesso porque não se faziam acompanhar do respetivo certificado digital Covid", lê-se em comunicado enviado às redações pela GNR.

"Do atropelamento resultaram 3 feridos ligeiros, sendo que um recebeu tratamento hospitalar", é ainda referido. O homem, de 23 anos, residente em Reguengos de Monsaraz, foi transportado para o hospital de Évora, disse fonte dos bombeiros locais.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que uma das pessoas envolvidas nos desacatos se pôs em fuga num automóvel, tendo atropelado o homem.

Segundo a GNR, a viatura envolvida no atropelamento, conduzida por um homem, foi encontrada posteriormente, sem o condutor, tendo este veículo e um outro, de pessoas alegadamente envolvidas na ocorrência, sido apreendidos pela Guarda.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e vai investigar o caso, de acordo com a GNR.

Segundo fonte dos bombeiros, durante a ocorrência foram partidas mesas e cadeiras da esplanada do café, que ficou “praticamente destruída”.

A GNR esclareceu ainda que será instaurado processo de averiguações para apuramento de eventual responsabilidade disciplinar relativamente à atuação dos militares da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta para um atropelamento na Rua São João de Deus, em Reguengos de Monsaraz, foi dado às 23:11 de sexta-feira.

Foram mobilizados para o local bombeiros da corporação de Reguengos de Monsaraz, além da GNR.