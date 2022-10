Um porta-voz do Ministério britânico do Interior confirmou aos jornalistas um incidente ocorrido no Western Jet Foil (centro de imigrantes), sem ter, contudo, adiantado mais informações.

Uma testemunha ocular descreveu o agressor como “um homem branco de camisa às riscas” que chegou ao local conduzindo um carro.

Dados divulgados pelo Ministério da Defesa indicam que entre as 00:00 de sexta-feira e sábado, 990 pessoas foram detetadas a tentar atravessar o Canal da Mancha da França para o Reino Unido em 24 pequenas embarcações.