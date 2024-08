Nasceu no ano em que o Titanic afundou, viveu as duas guerras mundiais e o mandato de 24 primeiros-ministros do Reino Unido. John Alfred Tinniswood faz 112 anos e diz que não há segredo para a longevidade, só "sorte", conta o The Guardian.

"Ou se vive muito ou se vive pouco, e não há muito que fazer sobre isso", disse quando se tornou o detentor do Recorde Mundial do Guinness em abril, altura em que morreu Juan Vicente Pérez, de 114 anos, na Venezuela.

"Não consigo pensar em nenhum segredo especial que eu tenha. Eu era bem ativo quando jovem, caminhava muito. Se isso teve algo a ver, não sei. Mas para mim, não sou diferente [de ninguém]. Não sou diferente de maneira nenhuma", garantiu.

Neste momento, Tinniswood ainda vive praticamente sem ajuda: administra as suas próprias finanças, acompanha as notícias pela rádio e sai da cama sozinho todas as manhãs. Não faz uma dieta específica e come fish and chips [peixe frito com batatas fritas] todas as sextas-feiras.

E como é que o homem mais velho do mundo vê a atualidade? "O mundo, à sua maneira, está sempre a mudar. É uma espécie de experiência contínua... está a melhor um pouco, mas ainda não tanto. Está a ir na direção certa", frisou.

Por isso, deixa um conselho aos mais jovens: "Façam sempre o melhor que puderem, seja a aprender algo ou a ensinar alguém. Deem tudo o que têm. Caso contrário, não vale a pena incomodarem-se".