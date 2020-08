Um homem morreu hoje na albufeira da Caniçada, no Gerês, em Terras do Bouro, depois de ter sido dado como "desaparecido na água", adiantou à lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 14:19, para o desaparecimento de um homem na praia de Ipanema, na freguesia de Vilar da Veiga, naquele concelho do distrito de Braga. "O alerta foi para um homem desaparecido na água (…). O corpo já foi encontrado, mas não é possível adiantar a causa da morte", explicou a fonte. A mesma fonte adiantou que ao local ocorreram 46 operacionais e 16 meios de equipamento, entre os quais os serviços de emergência médica, que ainda estão no local. O corpo foi encontrado "perto das 15.30".