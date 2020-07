Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu hoje, cerca das 08:00, quando nadava na zona da Praia de Matosinhos, distrito do Porto, aparentemente devido a doença súbita, disse o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA