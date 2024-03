Um homem foi hoje mortalmente atropelado por um camião em Arnoso Santa Eulália, concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, disse fonte do Comando do Ave da Proteção Civil.

Segundo a fonte, a vítima mortal terá cerca de 30 anos. O alerta foi dado pelas 09h40. Para o local, foram mobilizados bombeiros e uma viatura médica de emergência e reanimação. A GNR tomou conta da ocorrência e vai investigar as circunstâncias do acidente. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram