Quatro elementos dos Bombeiros Voluntários de Sacavém foram hoje resgatados do mar junto ao farol do Bugio, em Oeiras, após a embarcação em que efetuavam treinos se ter virado, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo fonte daquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), os quatro operacionais “ficaram em segurança” quando a embarcação virou, cerca das 09:45 desta manhã, tendo sido resgatados pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e estando neste momento a ser assistidos na marina de Oeiras. Conforme explicou, os bombeiros “estavam em treinos” junto ao farol do Bugio quando se deu o acidente, não havendo ainda informações sobre as circunstâncias em que aconteceu.