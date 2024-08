Segundo a CNN internacional, que cita o canal nacional dinamarquês DR, o homem poderá ser condenado a quatro meses de prisão e à expulsão da Dinamarca durante seis anos.

O homem, um polaco de 39 anos, residente na Dinamarca, foi detido e mantido em prisão preventiva até 20 de junho sob a acusação preliminar de violência contra uma pessoa em serviço público.

Na Dinamarca, as acusações preliminares estão a um passo das acusações formais, mas permitem que as autoridades mantenham os suspeitos de crimes sob custódia durante a investigação.

O motivo da agressão não é claro. Em tribunal, o polaco, que não foi identificado, terá elogiado Frederiksen como “uma excelente primeira-ministra” e os investigadores suspeitam que estava sob a influência de drogas e embriagado na altura do incidente.

Segundo os meios de comunicação social, o homem dirigiu-se a Frederiksen e empurrou-a com força quando ela passava por uma das principais praças de Copenhaga. O homem bateu-lhe no braço direito com o punho cerrado. A primeira-ministra sofreu um ligeiro traumatismo craniano.

Frederiksen, 46 anos, é primeira-ministra da Dinamarca desde 2019.