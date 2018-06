O homem acusado de matar com seis tiros o responsável da Associação dos Carreiros do Monte, na Madeira, foi hoje condenado à pena de 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio agravado e detenção de arma proibida.

“O tribunal deu como provados a generalidade dos factos da acusação”, declarou a presidente do coletivo, Teresa Miranda, no decorrer da leitura resumida do acórdão.

O arguido, de 53 anos, foi condenado pelo Tribunal da Instância Central da Madeira, no Funchal, pelos crimes cometidos em 11 de janeiro de 2017, pelas 17:00, na freguesia do Monte, no Funchal.

A vítima era o presidente da Associação dos Carreiros do Monte, os condutores dos típicos carros de cesto da Madeira, que foi atingido por uma arma de fogo de calibre 6.35 milímetros “na cabeça, no pescoço e coluna vertebral”.

Na origem do crime estiveram alegados “conflitos laborais”.