O homem está barricado numa casa e o aparato policial é enorme, com barreiras da polícia a proteger o perímetro e muitos agentes no local, juntamente com várias equipas de televisão.

O tiroteio desta manhã obrigou ao cancelamento do tradicional desfile de São Patrício e forçou também o encerramento de um parque de diversões em Falls Township.

As autoridades confirmaram a ocorrência de tiroteios em Falls Township e referiram ainda não saber se os disparos foram “direcionados ou aleatórios”.

O homem acabou por fugir num veículo com várias armas e a polícia já apelou aos cidadãos para que fiquem em casa.

Nas redes sociais, o deputado norte-americano Brian Fitzpatrick disse que o carro no qual viaja o atirador foi roubado e que as autoridades estão a perseguir o suspeito.

De acordo com a imprensa local, o suspeito, de 26 anos, matou duas pessoas no município de Levittown, tendo, posteriormente, cometido mais um homicídio e roubado um segundo veículo, no qual fugiu para a casa onde está agora barricado, em Nova Jérsia.