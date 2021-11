Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

As buscas pelo homem hoje desaparecido quando praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, foram suspensas às 17:45 devido à falta de luz, revelou à Lusa o comandante da capitania do Douro.

