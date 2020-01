Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que o tribunal deu como provada “a generalidade dos factos” constantes na acusação do Ministério Público (MP).

No decorrer do julgamento, o arguido confessou parte dos factos, mas negou as agressões à companheira, de quem se encontra atualmente separado.

No entanto, o juiz presidente explicou que o tribunal “deu credibilidade ao que disse a ofendida, porque tem correlação com outros elementos de prova”.

A pena única de oito anos e meio de prisão resulta da soma das penas parcelares dos múltiplos crimes pelos quais foi condenado: violência doméstica (1), condução perigosa de veículo rodoviário (1), dano qualificado (3), homicídio na forma tentada (6), tráfico de estupefacientes de menor gravidade (2) e detenção de arma proibida (1).

O arguido estava ainda acusado de dois crimes de sequestro, mas foi absolvido dos mesmos, tendo um deles sido consumido pelo crime de violência doméstica.

Foi ainda condenado nas penas acessórias de proibição de contactos com a ofendida e uso ou porte de armas, pelo período de dois anos e sete meses, e proibição de conduzir veículos com motor por nove meses, a contar da data da saída da cadeia.