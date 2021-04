Na praça Skanderbeg, em Tirana, na Albânia, um carro fez círculos em marcha-atrás, de forma desenfreada pelo meio das pessoas, conta o The Guardian. No local situa-se um dos maiores postos de vacinação contra a covid-19 da capital.

Ao redor, várias pessoas tentaram imobilizar o condutor da viatura, que inicialmente tinha a porta aberta, mas sem sucesso. O momento teve fim quando um dos transeuntes conseguiu entrar no carro através da janela do condutor, depois de um salto com corrida.

As imagens foram captadas por dezenas de câmaras instaladas no local para relatar as eleições gerais do país.

De acordo com a BBC, o homem que saltou para o carro em andamento julgou que o sucedido se tratava de um ataque terrorista. Até ao momento, a polícia apenas referiu que o condutor, de 32 anos, estaria sob o efeito de drogas.