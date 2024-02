Fonte da comunidade russa em Portugal explicou à agência Lusa que estão confirmadas duas concentrações na rua Visconde de Santarém, junto à embaixada russa em Lisboa.

A primeira, hoje, está marcada a partir das 16:00, enquanto no sábado, a concentração de homenagem a Navalny decorre a partir das 14:30, acrescentou a mesma fonte.

Ainda sem confirmação, mas já comunicadas às autoridades portuguesas estão concentrações para hoje no Porto, na Praça da República (18:00) e em Braga, na Praça da República (18:30).

Alexei Navalny, líder da oposição russa, morreu hoje, aos 47 anos, numa colónia penal no Ártico onde cumpria uma pena de 19 anos de prisão, segundo os serviços prisionais da Rússia.

Os seus apoiantes ainda não confirmaram a notícia divulgada pela agência oficial russa TASS.

Navalny era considerado o principal opositor do regime do Presidente Vladimir Putin.

Ativistas russos em Portugal têm organizado protestos semanais junto da Embaixada da Rússia em Lisboa, em protesto contra a invasão russa da Ucrânia e contra o regime liderado por Vladimir Putin.

Em 21 de janeiro decorreram em Lisboa e no Porto, comícios de protesto contra o Presidente da Rússia, com o objetivo de denunciar as “pseudo-eleições de março”, em que Vladimir Putin é recandidato.