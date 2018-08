Dois homens roubaram várias joias pertencentes à família real da Suécia numa catedral e fugiram com as peças num barco, anunciaram esta quarta-feira as autoridades do país.

Os ladrões entraram na terça-feira na catedral de Strängnäs, a 100 quilómetros de Estocolmo, e levaram algumas relíquias do século XVII. "A polícia procurou os culpados durante toda a noite, sem sucesso", afirmou uma fonte policial. Os ladrões levaram duas coroas e um orbe (uma joia que representa um globo terrestre com uma cruz) pertencentes ao ornamento funerário de Charles IX, rei da Suécia e da Finlândia (1604 a 1611), e da sua esposa, a rainha Christina, informaram os diretores da catedral em comunicado. Os objetos estavam, segundo as normas de segurança, numa vitrine equipada com alarme, de acordo com a nota oficial. As joias têm um valor inestimável, segundo a polícia. "Não sabemos o valor dos objetos roubados, mas integram um tesouro nacional", afirmou à AFP Stefan Dangardt, porta-voz da polícia sueca. "É simplesmente impossível vender estes objetos, podemos fazer perguntas sobre as intenções dos ladrões", afirmou Maria Ellior, comandante da unidade de crimes culturais e patrimoniais da polícia sueca. Uma testemunha, Tom Rowell, declarou ao jornal Aftonbladet ter visto os dois homens saírem a correr da catedral, tendo depois subido para um pequeno barco branco. Na catedral de Strängnäs foram sepultados Charles IX e as suas duas esposas, a princesa Maria e a rainha Christina.