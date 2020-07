A rede social explica que possui um procedimento global para responder a solicitações de governos, em que cada solicitação leva em conta a política interna do Facebook, as leis locais e os padrões internacionais de direitos humanos.

As preocupações da empresa tecnológica surgem no momento em que a comunidade internacional condena esta nova lei de segurança nacional, acusada de violar o princípio “um país, dois sistemas” que deveria garantir as antigas liberdades da colónia britânica que não se aplicam em outras regiões da China.

Para justificar a aplicação desta medida no WhatsApp, a empresa alega que “as pessoas têm o direito de ter uma conversa privada ‘online'” e recorda que a sua criptografia protege as mensagens de dois mil milhões de utilizadores.

“A confidencialidade nunca foi tão importante como é agora e continuamos comprometidos em fornecer serviços de mensagens privados e seguros para os nossos utilizadores em Hong Kong”, acrescentou o porta-voz da empresa.