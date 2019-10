“No seguimento da contínua e intensa situação de violência em Hong Kong, a UE continua a defender o diálogo e a contenção das tensões como o único caminho a seguir”, declarou a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, a responsável observou que “já foram dados passos” com vista a esta solução, “mas mais são necessários para restaurar a confiança” nas instituições em Hong Kong.

“Mais de três meses após o início dos protestos, devem continuar a ser preservados os direitos de reunião e de manifestação pacífica”, vincou Maja Kocijancic.

As declarações foram prestadas no Dia Nacional da China e no dia em que um jovem manifestante foi atingido no peito por uma bala disparada pela polícia de Hong Kong, segundo a imprensa local.