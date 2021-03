A hora muda no próximo fim de semana, para Portugal entrar no horário de verão, conforme é habitual no último fim de semana de março.

Na madrugada de sábado para domingo, quando for uma da manhã (01h00), os relógios devem avançar 60 minutos e passar a marcar 02h00 em Portugal Continental e na Madeira.

Já nos Açores esta mudança acontece antes: à meia-noite (00h00) passa a ser uma da manhã (01h00).

O horário de verão manter-se-á até dia 31 de outubro.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.