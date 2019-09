Segundo o Relatório Social do Ministério da Saúde e do SNS hoje divulgado, o trabalho suplementar de enfermagem teve um aumento de 27% em 2018 face ao ano anterior.

O próprio documento justifica o aumento com a alteração do regime das 40 para as 35 horas semanais nos trabalhadores com contrato individual de trabalho.

“O reflexo não pôde deixar de sentir-se, particularmente, no contexto hospitalar, na medida em que, envolvendo a prestação de trabalho destes profissionais a modalidade de turnos, em regime de laboração contínua, uma parte das horas de trabalho perdidas teve de ser compensada com recurso à realização de trabalho suplementar”, refere o documento.

Em termos globais de todas os grupos profissionais, no ano passado registou-se um aumento de 11% das horas suplementares de trabalho, atingindo mais de 13 milhões de horas suplementares.