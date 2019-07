Segundo Conceição Margalha, o exame de ressonância magnética é "muito importante em muitas patologias" e a falta do equipamento "obriga" a ULSBA a requisitar a realização de exames em entidades privadas convencionadas com o Serviço Nacional de Saúde situadas fora do distrito de Beja, sobretudo em Évora e Lisboa.

A situação "afeta a operacionalidade" dos serviços e o orçamento da ULSBA e causa "transtornos" aos utentes, lamentou.

Quando os exames são feitos fora do hospital, noutras entidades, "há sempre algum atraso" na obtenção de resultados e informações necessárias para se poderem fazer diagnósticos e tratamentos de utentes, explicou.

Por outro lado, o hospital de Beja, por não ter equipamento de ressonância magnética no serviço de imagiologia, "perdeu a idoneidade formativa" e não pode receber internos para realizarem o internato médico na especialidade de radiologia.

A situação também implica que utentes tenham de percorrer "grandes deslocações" para realizarem exames de ressonância magnética e de, "no mínimo, 80 quilómetros até ao local mais próximo, em Évora", ou de quase 200 quilómetros até Lisboa.

O que acarreta custos em transportes para a maioria dos utentes ou para a ULSBA nos casos de doentes internados, que são transportados em ambulância por bombeiros, ou de utentes em ambulatório que têm carência económica.

De acordo com Conceição Margalha, em 2018, a ULSBA requisitou a entidades privadas convencionadas 2.083 exames de ressonância magnética, que custaram um total de 384.250 euros.

No primeiro semestre deste ano, foram requisitados pela ULSBA a entidades privadas convencionadas 675 exames de ressonância magnética, que custaram 195.719 euros.