Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicou ainda que o Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do mesmo hospital também está a funcionar dentro da normalidade, depois de ter estado encerrado entre as 08:00 e as 20:00 de sábado.

De acordo com um aviso publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e consultado pela Lusa na sexta-feira, foi acionado durante o período de encerramento deste serviço o plano de contingência nível 4, o mais grave.

Desde junho, têm-se sucedido os encerramentos de serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia um pouco por todo o país, por dificuldades em assegurar escalas.