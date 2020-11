A unidade hospitalar salienta, em comunicado enviado à agência Lusa, que está empenhada "em aumentar as valências disponíveis de consulta externa e em melhorar a articulação com os cuidados de saúde primários e com os hospitais da região".

"A estratégia passa pela reorganização de todo o ambulatório, com balcões de atendimento ao cidadão mais eficientes e concentrando os gabinetes de consulta numa zona específica do hospital", refere a nota.

Segundo o hospital, paralelamente e na mesma área vai ser criado um Hospital de Dia (nomeadamente na área de cuidados paliativos) para prestar cuidados a doentes, de forma programada, "com ganhos na qualidade assistencial e eficiência".

O acesso à consulta externa, exames, hospital de dia e cirurgia de ambulatório passa a ser efetuada por uma porta exclusiva, "centralizando a entrada dos doentes numa zona onde podem ser deixados à porta por quem os transporta, mais abrigada e em segurança".

A unidade hospitalar considera que a medida permite também uma maior organização da circulação de pessoas, garantindo ainda o cumprimento do controlo de temperatura corporal e rastreio de sintomas de todos os utentes de ambulatório.

Esta transformação, de acordo com o comunicado, contou com o apoio de um grupo variado de profissionais, constituído por enfermeiros, psicólogos, assistentes técnicos, assistentes operacionais e médicos, que fora dos seus horários de trabalho tornaram o espaço "mais acolhedor e agradável".

"A equipa que tenho a honra de liderar é realmente uma equipa de rosto humano que trabalha diariamente em prol de todos os doentes e utentes atuais e futuros do Hospital de Cantanhede", afirmou a presidente do Conselho Diretivo do Hospital de Cantanhede, Diana Breda, citada no comunicado.