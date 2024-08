“Com um sistema solar na cobertura do edifício com 200 metros quadrados de painéis solares e 30 quilómetros de tubagem instalados, a central térmica de Santa Maria é um dos eixos estratégicos do projeto do Green Hospital”, diz a direção do hospital em comunicado, referindo que a Unidade Local de Saúde de Santa Maria é a mais eficiente em termos energéticos na região de Lisboa.

O projeto “Green Hospital” foi lançado em 2018 e as medidas tomadas permitiram, segundo o comunicado, reduzir em mais de quatro mil toneladas as emissões de dióxido de carbono, uma diminuição de cerca de 30% do consumo energético, e uma poupança de quase um milhão de euros no último ano na fatura energética.

O projeto “hospital verde” inclui entre outras medidas a instalação de três parques fotovoltaicos, num total de 12 mil metros quadrados, uso de sistemas de aquecimento de água por energia solar, substituição de lâmpadas convencionais por LED, colocação de caixilhos em alumínio com corte térmico em janelas e vãos de porta, e criação de sistema de controlo de consumo.

No hospital instalaram-se também sensores de movimento para iluminação em áreas de menor uso e torneiras e baixo fluxo, entre outras medidas.

O hospital apenas consumia energias não renováveis em 2019 mas no final de 2023 quase metade da energia provinha de fontes renováveis.