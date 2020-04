Já em todas as entradas dos edifícios será feito inquérito ao estado de saúde e medição da temperatura corporal.

"Se negativos [quanto a sintomas] é permitida a entrada após desinfeção das mãos com solução SABA [solução anti-séptica de base alcoólica] e colocação obrigatória de máscara. Se positivos, após desinfeção das mãos e colocação de EPI [equipamento de proteção individual], o doente é encaminhado para sala covid, onde decorrerá avaliação e adequado encaminhamento pelo médico designado para o efeito", acrescentou Fernando Castro Poças.

Nas consultas só será permitida a entrada do doente, com exceção de crianças, adolescentes, pessoas com demências, atraso mental, doenças psiquiátricas ou com dificuldades de comunicação ou de locomoção, e ainda das que foram consideradas imprescindíveis pelo clínico.

O plano do CHUP inclui ainda a intensificação de protocolos de referenciação e de teleconsultas com os Agrupamentos de Centros de Saúde e a realização de consultas em novos gabinetes, estando em causa espaços atualmente não usados nesta fase de transição nas suas normais atividades.

Questionado sobre o número de consultas realizadas no último mês, período de pandemia da covid-19, o responsável clínico indicou que foram realizadas mais de 2.000 consultas diárias, desde 16 de março, sendo 25% com a presença física do doente e 75% consultas não presenciais (teleconsultas).

Já em resposta a quantas consultas admite o CHUP fazer de imediato numa primeira fase, o responsável respondeu "cerca de 40% em presença física e 60% em teleconsulta", admitindo que pelo potencial de contaminação a especialidade mais prejudicada neste período foi a Estomatologia.

"Todas [as consultas de todas as especialidades] serão retomadas em simultâneo, sendo a prioridade definida por critérios clínicos e sempre que possível respeitando os tempos máximos de resposta garantidos", concluiu o diretor da consulta externa do CHUP, estrutura que junta o Hospital de Santo António, o Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM).

