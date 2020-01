A fonte não adiantou à Lusa a nacionalidade do homem.

No entanto, estação pública avança que se trata de um empresário de Felgueiras, com mais de 45 anos e que fez uma viagem de negócios à China. O homem terá estado numa cidade próxima de Wuhan onde há registo de casos.<

De acordo com o canal de informação, este apresenta um quadro de infeção respiratória e está dentro da janela dos catorze dias de incubação. Vai, agora, ficar em isolamento num quarto de pressão negativa.

Este é o segundo caso suspeito em Portugal. O primeiro, encaminhado para o Curry Cabral, em Lisboa, no passado sábado, revelou-se negativo.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.

O novo vírus que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019 e já infetou quase dez mil pessoas e provocou a morte a mais de 200.

Trata-se de um novo tipo de coronavírus, que é transmitido entre animais e que passou para os seres humanos, havendo já registos de transmissão pessoa a pessoa, mas ainda em circunstâncias não totalmente fundamentadas.

Os primeiros casos do vírus “2019 – nCoV” apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Whuan, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral. Percebeu-se que todas as pessoas trabalhavam ou visitavam com frequência o mercado de marisco e carnes de Huanan, nessa mesma cidade. Ainda se desconhece a origem exata da infeção, mas terão sido animais infetados, que são comercializados vivos, a transmiti-la aos seres humanos.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.