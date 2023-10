“Teme-se que notícias como a que chegou este fim de semana do Hospital de Leiria se estenda a vários hospitais do país, entre os quais o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), o que significará que possa entrar também em rotura a via verde coronária”, refere.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o PSD de Viseu evidencia que, se tal se vier a confirmar, “um doente com um enfarte do miocárdio no distrito de Viseu deixa de poder ser tratado no CHTV”.

“Representa uma situação grave e que é intolerável, pois deixará os doentes completamente desprotegidos e dependentes de hospitais a centenas de quilómetros de distância”, acrescenta.

Segundo a distrital social-democrata, o setor da saúde no país atravessa uma situação de “descalabro” e de “rotura”.

“Hospitais sem médicos internistas, diretores de hospitais demissionários, urgências fechadas, hospitais sem urgências de cirurgia em vários pontos do país, urgências pediátricas encerradas por falta de médicos, hospitais sem urgências de cardiologia, indisponibilidade generalizada de médicos para serviços essenciais e blocos de partos encerrados”, descreve.

A nota enviada aos jornalistas aponta ainda que, só nos últimos dias, “os problemas graves na saúde foram notícia 18 vezes na comunicação Social, sem que da parte do Governo tenha havido resposta a nenhuma das situações que paralisam hospitais e colocam em causa a saúde dos portugueses”.

“A Comissão Política Distrital do PSD de Viseu exige respostas urgentes para as questões da saúde no distrito e no país, pois volvidos oito anos de governação socialista o balanço na saúde é francamente negativo”, conclui.

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) confirmou sexta-feira o encerramento das urgências ginecológica, obstétrica e pediátrica, entre a manhã de hoje e de segunda-feira, recomendando o contacto prévio para a Linha Saúde 24.