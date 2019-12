Em declarações à agência Lusa, o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Luís Pinheiro, afirmou que o “processo de preparação logística” e de divulgação junto dos parceiros desta “nova oferta” está a ser ultimado, esperando que “o arranque efetivo com os primeiros doentes” aconteça no início de janeiro.

“Contamos que o nosso arranque seja até seis doentes e depois, a prazo, passar para 10” e até ao final do ano triplicar esse valor, avançou o diretor do centro que agrega os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa.

Luís Pinheiro explicou que a hospitalização domiciliária visa permitir que “doentes que carecem de cuidados hospitalares, de internamento, pela sua complexidade ou diferenciação possam ter esses cuidados, mas sem estar dentro das paredes do hospital”.

Os cuidados são prestados em casa “com segurança e com qualidade, retirando os riscos associados à permanência no hospital, nomeadamente os riscos de infeções”, argumentou.