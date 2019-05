"[É um momento para] reforçar a língua portuguesa numa grande organização multilateral que é a UNESCO. (...) Se o português fosse língua oficial, talvez não fosse preciso chamar a atenção todo o tempo. Como não é língua oficial, precisamos manter o português na agenda do multilateralismo, fazer eventos e chamar a atenção dos nossos colegas embaixadores, fazendo todo o trabalho da valorização da língua", disse o antigo reitor da Universidade de Lisboa.

Mas também é preciso apostar na qualidade do ensino aos que já são falantes.

"O português já foi melhor e é isso que acontece com Cabo Verde e todos os outros países. Quando alargamos a base de ensino a todo o mundo, perde-se a qualidade, mas ganha-se em quantidade. O desafio do futuro é que se tenha mais quantidade e qualidade. A língua portuguesa é o nosso grande património", disse Hércules Cruz, embaixador de Cabo Verde em França e junto da UNESCO.

O património da língua portuguesa foi assinalado também através da música, com o grupo brasileiro Bateria Show, seguido por uma atuação do grupo moçambicano Kakana e um concerto do DJ Stereossauro, que teve como convidados o ‘rapper’ português Chullage e o cantor português Dino D’Santiago.

"É muito importante estar em palco e um grande orgulho. Sendo que este último disco é muito centrado e focado na língua portuguesa, não podia expectar que fosse convidado para isto. Não almejava que isso acontecesse", disse o português Tiago Norte, conhecido como Stereossauro.

A poesia também não foi esquecida, mostrando trabalhos feitos pelos alunos do ensino primário e secundário das secções de português de escolas francesas no âmbito do centenário de Sophia de Mello Breyner, assim como a literatura teve o seu espaço com um vídeo de Chico Buarque, distinguido na terça-feira com o Prémio Camões.

Um evento que marcou a UNESCO, como assinalou Francisco Ribeiro Telles, secretário executivo da CPLP.

"[Assinalar o dia da língua portuguesa] aqui na UNESCO tem um significado especial, tendo em conta a própria organização que é a amplitude que esta manifestação está a ter e o trabalho que se fez aqui é significativo", reconheceu o diplomata português.

A secretária de Estado portuguesa dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, também presente, acrescentou: "Ao sermos portugueses, somos europeus, mas somos também gente do mundo. E somos gente de África, da América Latina e da Ásia e isso traz para dentro da União Europeia um valor acrescido. Portugal não é um país pequeno na União Europeia, pode estar na periferia, mas traz com ele uma tradição e uma cultura, assim como um peso político, que está acima do que seria imediato".

Integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.