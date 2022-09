O governo húngaro prometeu que entregará a primeira de sete propostas de lei anticorrupção ao parlamento nacional na próxima segunda-feira, naquela que será agora uma corrida para evitar a perda de milhares de euros em fundos europeus, reporta esta segunda-feira a agência Reuters.

No domingo, a União Europeia anunciou a suspensão de 7.5 mil milhões de euros em fundos comunitários à Hungria caso não apresente medidas de combate à corrupção. A UE exige, igualmente, que o Estado-membro avance com nova legislação de modo a combater a corrupção no país.

A primeira resposta foi dada por um porta-voz do governo húngaro na rede Twitter, onde garantiu que o executivo vai submeter novas propostas de lei ao parlamento na sexta e segunda-feira, “incluindo propostas para criar a autoridade que irá supervisionar os procedimentos de contratação pública da UE”, disse.

O primeiro-ministro, Viktor Orban, no poder desde 2010, entrou em confronto com Bruxelas repetidamente por causa das políticas da União que vê como uma erosão da democracia no seu país.

Mas os grandes desafios internos, por causa do aumento dos custos de energia, a inflação de dois dígitos e a economia em desaceleração, levam o primeiro-ministro a ceder às exigências da UE para, finalmente, "criar instituições que reduzam os riscos de corrupção" em projetos que são financiados por Bruxelas, diz a Reuters.