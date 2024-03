Os rebeldes Huthis reivindicaram hoje ataques com mísseis contra vários alvos na cidade de Eilat, no sul de Israel, e um navio norte-americano que navegava no Mar Vermelho.

O porta-voz militar dos Huthis, Yahya Sari, informou que os mísseis de cruzeiro atingiram objetivos israelitas na zona de Eilat, ataque não confirmado pelas autoridades de Israel. Na segunda-feira, o Governo israelita reportou a entrada no espaço aéreo do seu país de um "objeto aéreo suspeito" procedente do Mar Vermelho, que caiu em campo aberto a norte de Eilat. Hoje, as forças israelitas informaram que "as forças navais Huthis levaram a cabo uma operação contra um navio norte-americano", o Mado, com bandeira das Ilhas Marshall, que terá sido atingido por vários mísseis. O porta-voz dos Huthis, Yahya Sari, reivindicou os ataques e explicou que foram uma retaliação à "opressão do povo palestiniano e à agressão britânica e norte-americana" contra o Iémen.