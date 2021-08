O brasileiro Carlos Júnior adiantou a equipa açoriana, aos 58 minutos, e o triunfo parecia bem encaminhado depois de Rodrigo Conceição ter deixado os ‘conegos’ reduzidos a 10, ao ser expulso com vermelho direto, aos 76.

Num último fôlego, a equipa de Moreira de Cónegos chegou à igualdade aos 90 minutos, numa grande penalidade convertida por Yan Matheus, o Santa clara voltou para a frente aos 90+4, com o ‘bis’ de Carlos Júnior, na transformação de um penálti, mas os visitantes chegaram à igualdade final aos 90+10, através de André Luís.

Com este empate, as duas equipas somaram o primeiro ponto no campeonato, estando o Santa Clara no 13.º posto e o Moreirense no 11.º.