O Conselho Diretivo do IAPMEI -- Agência para a Competitividade e Inovação alterou a estrutura orgânica do instituto para, segundo informou, dar uma "resposta eficaz" às necessidades das empresas, perante o reforço das suas competências devido ao PRR.

Neste âmbito, foram extintos oito departamentos e criados outros oito.

“O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) veio trazer novas e acrescidas competências ao IAPMEI que importa refletir na sua organização interna, de forma a dotar este instituto de uma estrutura adequada aos novos desafios que lhe foram colocados”, lê-se numa deliberação hoje publicada em Diário da República.

As alterações surgem no âmbito do PRR, mas também do encerramento do Portugal 2020 e da preparação do Portugal 2030 e pretendem ajudar o instituto a responder às necessidades das empresas.

O IAPMEI decidiu assim extinguir os departamentos de acompanhamento de investimento contratual relevante, de acompanhamento de investimento em inovação, de acompanhamento em competitividade e de encerramentos Norte e Sul.

Foram igualmente extintos os centros de apoio empresarial Norte, Centro e Sul.

Por outro lado, foram criados os departamentos de indústrias das tecnologias transversais e suas aplicações, de indústrias das tecnologias de produção, de indústrias da mobilidade, logística e espaço, de indústrias de recursos naturais, ambiente e materiais, de indústrias da saúde e criativas, de acompanhamento técnico e financeiro das agendas, da área cliente empresa das indústrias de base criativa e de área cliente empresa das indústrias de base tecnológica.

Estes departamentos, que vão colaborar entre si, vão ficar encarregues de acompanhar a execução dos projetos das suas respetivas áreas, realizar a verificação das despesas declaradas pelos beneficiários, verificar a realização dos projetos e assegurar a aplicação dos montantes nos projetos de investimento “à luz dos normativos nacionais e comunitários”.