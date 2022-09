Num comunicado enviado às redações, a PSP do Porto revelou que "após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento" ao carro onde seguia a mulher e dois filhos do treinador Sérgio Conceição, quando, na terça-feira, deixavam o Estádio do Dragão, após a receção ao Club Brugge, a contar para a Liga dos Campeões, em que o FC Porto acabou por ser goleado.

Segundo a autoridade, este facto foi "participado às entidades judiciárias competentes".

O Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública relembra ainda que, no passado dia 13 de setembro, "planeou e executou uma operação de segurança relativa ao jogo de futebol a contar para a Liga dos Campeões entre as equipas do F.C. Porto e do Club Brugge", tendo, dessa operação resultado a "detenção de um homem por venda de artigos contrafeitos e outro por tráfico de estupefacientes".

A operação policial foi dada por terminada pelas 23h00, sem registo de desordens dignas de destaque, tendo sido mantido na saída P1 do Estádio do Dragão um dispositivo policial reduzido.

"Pelas 23h17, os elementos policiais no local foram contactados por uma cidadã a dar conta de que nas imediações do Estádio, próximo da Estação de Metro Sul (situada a cerca de 200m do local onde se encontravam os polícias), a sua viatura havia sido apedrejada por desconhecidos", revela a PSP.

"No local não foi possível intercetar e identificar os autores do apedrejamento, por os mesmos aparentemente terem abandonado o local, numa viatura", acrescentam.

Esta descrição da atuação da força durante a noite de terça-feira é uma resposta ao FC Porto que, no comunicado em que "repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição", também “lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades".