Circula um vídeo nas redes sociais de uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, no Algarve, com esta deitada na cama e coberta de formigas.

Quem filmou a idosa salienta ainda que a mesma está amarrada à cama, com uma ferida aberta, e que o seu filho já tinha realizado várias queixas à instituição.

A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime já reagiu ao sucedido numa publicação feita no Facebook, esta quarta-feira. "A mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, tendo tomado conhecimento do vídeo partilhado (...) determinou a instauração de um inquérito de natureza disciplinar para apurar quem é (são) o(s) responsável(is)por esta situação inadmissível e será implacável (...) na punição", lê-se no comunicado, onde também é referido que foi apresentada uma queixa-crime contra a pessoa que filmou e divulgou o vídeo nas redes sociais.