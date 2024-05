Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 11:49 para um terreno agrícola. O trator terá capotado, provocando graves ferimentos à vítima na cabeça.

Para o socorro foram mobilizados nove operacionais dos bombeiros com três veículos e a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O óbito foi declarado ainda no local pelo médico da VMER. O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Bragança, onde vai ser autopsiado.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tomou conta da ocorrência.