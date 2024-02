Numa mensagem para o Dia dos Namorados, que se assinala em 14 de fevereiro, a comissão liderada pelo bispo de Bragança-Miranda, Nuno Almeida, avisa que a sociedade atravessa uma cultura “narcisista, que traz consigo, como obsessão dominante, viver cada um no seu naco de tempo e para si mesmo, descurando quer as gerações precedentes quer as seguintes”.

Esta situação leva a “uma acentuada perda de sentido de integração numa sucessão de gerações, numa família, numa comunidade, numa Igreja, valorizando-se em vez disso cada vez mais o sacrossanto direito de cada um à sua própria realização pessoal, sem implicar compromissos”.

“Estamos rodeados de homens e mulheres que se recusam a tornar-se adultos, e, por isso, negligenciam a tarefa mais importante de um adulto, que é preparar a nova geração para poder assumir o seu lugar no mundo”, considera ainda a Comissão Episcopal do Laicado e Família, exortando os “jovens enamorados” a serem felizes e a empenharem-se na “guerra do amor”.