“A intenção foi cumprirmos ao máximo as normas que nos foram dadas naquilo que nos é humanamente e pastoralmente possível e agora é esperar que os fiéis cumpram”, disse à Lusa o padre desta igreja, Casimiro Henriques.

As mudanças são visíveis logo à entrada da igreja, onde foram colocados dois dispensadores de álcool gel com uma mensagem de força para a nova realidade na sequência da pandemia de covid-19: “tende coragem todos vós que ao Senhor vos confiais (salmo 30)”.

Segundo o pároco, a entrada para as celebrações religiosas vai acontecer pelas duas portas do meio e a saída pelas duas laterais, de forma a garantir a distancia necessária entre os fiéis.

“Também fizemos os percursos e marcações no chão para que as pessoas possam perceber os percursos de entrada e saída na igreja e tivemos a preocupação de fazer as marcações nos bancos, para que as pessoas intuitivamente possam saber o local onde se podem sentar”, indicou.

Os bancos serão utilizados de forma “intercalada” e “desencontrada”, mas ao fim de semana haverá uma “equipa de acolhimento” a dar indicações.

As celebrações religiosas vão estar limitadas a um terço da lotação, mas, por “sorte”, esta é uma das maiores igrejas da cidade de Setúbal.