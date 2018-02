Os líderes cristãos anunciaram hoje que vão reabrir a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém após as autoridades israelitas terem suspenso um plano que previa o pagamento de impostos às propriedades da igreja na cidade santa.

As principais congregações, incluindo as igrejas católica romana e grega ortodoxa, anunciaram que o local de culto vai reabrir na manhã de quarta-feira após ter estado encerrado durante três dias em protesto contra o plano do município israelita de Jerusalém.

A Igreja do Santo Sepulcro foi construída no local onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou após a sua morte. É um dos locais mais visitados da Terra Santa, e o seu encerramento ocorreu apenas algumas semanas antes da ativa época pascal.