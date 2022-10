Iker Casillas, antigo campeão da Europa e do mundo pela Espanha, surpreendeu a Internet este domingo com uma publicação no Twitter. "Espero que me respeitem: eu sou gay. #FelizDomingo", conseguiu ler-se por momentos.

À curta mensagem seguiram-se as dúvidas. E as hipóteses eram várias:

Seria verdade?

A mensagem era uma forma de enfrentar a imprensa cor de rosa que tenta saber mais sobre os seus relacionamentos?

Casillas estava a ser vítima de um ataque informático?

Ia ser iniciada alguma campanha sobre homossexualidade?

Pelo meio da confusão surgiu um comentário à publicação, do seu antigo colega de equipa espanhol Carles Puyol, em que se lia: "Está na hora de contar a nossa história, Iker". Nessa altura, as reações apontavam todas para a ironia ali contida.

Mas minutos depois já nada estava no Twitter do ex-guarda-redes. Restava esperar por uma explicação.

Algumas horas se passaram e Casillas reagiu ao sucedido: indicou que a sua conta tinha sido pirateada. "Conta hackeada. Felizmente, tudo em ordem. Peço desculpa a todos os meus seguidores. E, claro, mais desculpas à comunidade LGBT", escreveu.

Todavia, o novo tweet não serviu para apagar as críticas ao sucedido.

"As piadas e brincadeiras de Casillas e Puyol sobre assumir homossexualidade no futebol são uma desilusão. É uma luta difícil para qualquer pessoa LGBTQ+. Ver os meus modelos e lendas do futebol gozarem com a minha comunidade é verdadeiramente desrespeitoso", comentou Josh Cavallo, jogador australiano que assumiu a sua homossexualidade em 2021.

Neste sentido, também Puyol pediu desculpas.

"Cometi um erro. Peço desculpa pela piada sem graça, que não tinha más intenções, mas que não teve sentido. Entendo que possa ter ferido susceptibilidades. Todo o meu respeito e apoio à comunidade LGTBIQA+", escreveu o antigo capitão do Barcelona no Twitter.