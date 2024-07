Até agora, três pessoas morreram em Granada devido ao impacto direto do furacão Beryl, que atingiu o país com ventos de 193 quilómetros por hora que varreram e destruíram 98% das casas nas ilhas de Carriacou e Petite Martinique.

Em Saint Patricks, inúmeros telhados de residências foram arrancados, enquanto a área agrícola foi devastada.

A maior parte do sistema elétrico, de água potável e de telecomunicações também foi destruído.

A lei estabelece que o primeiro-ministro pode declarar Granada uma área de desastre se entender que a ilha sofreu perigo substancial de uma catástrofe que aconteceu ou tem potencial para ocorrer, o que aconteceu e levou à decisão de declarar aquela área de desastre até 30 de setembro.

O Beryl é o primeiro furacão da temporada no Atlântico e impressionou os especialistas ao ganhar intensidade muito rapidamente durante o fim de semana. Chegou a ser classificado como furacão de categoria 5, o primeiro alguma vez registado pelo serviço meteorológico dos EUA.

Um furacão tão poderoso é extremamente raro no início da temporada de furacões, que vai do início de junho até ao final de novembro.

O Beryl, que deixou sete mortos ao passar pelas Caraíbas e pela Venezuela no auge da sua força, está agora a deslocar-se em direção a Corpus Christi, no Texas, onde se espera que chegue no domingo.