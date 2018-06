Xiu Qing You, de 39 anos e residente em Queens foi detido no sábado numas instalações de Nova Jérsia da Agência Federal de Imigração e Alfândega, revela a agência Associated Press (AP).

Há duas semanas, também foi detido um empregado de pizzeria equatoriano enquanto fazia uma entrega ao exército no Brooklyn.

Xiu Qing You pediu asilo depois ter chegado pela primeira vez aos Estados Unidos há 18 anos, dizendo temer ser perseguido pela sua fé católica se voltasse para a China, segundo o New York Daily News.

Quando o asilo foi negado, recebeu uma ordem de deportação em 2002, que não cumpriu.

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem estado bastante atenta a este tipo de casos.

Xiu Qing You tem um filho de quatro anos e uma filha de seis, nascidos nos Estados Unidos.

A sua mulher, Yu Mei Chen, é cidadã Americana e disse ao Daily News que está em contato com o marido por telefone.

“Nunca o vi chorar. Sente muita falta das crianças”, descreveu.