O Presidente da República considerou que "é um imperativo moral" estar presente nesta cerimónia, que irá assinalar os 75 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz e em que está confirmada a participação de perto de 50 altos representantes políticos.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na terça-feira à tarde a Israel para participar o Fórum Mundial do Holocausto, a convite do seu homólogo israelita, Reuven Rivlin, com quem teve uma reunião bilateral ao final desse dia, na qual disse sido acertada uma troca de visitas de Estado.

Sob o lema "Lembrando o Holocausto, combatendo o antissemitismo", o fórum vai realizar-se no Yad Vashem, em Jerusalém, o instituto para o estudo e a preservação da memória das cerca de seis milhões de vítimas do genocídio nazi e das numerosas comunidades judaicas destruídas durante esse período na Europa.

Terá discursos, entre outros, dos presidentes de Israel, da Rússia, Vladimir Putin, França, Emmanuel Macron, e Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, do vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, e do príncipe Carlos, em representação do Reino Unido.