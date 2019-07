“Estamos desde 1999 a tentar construir esta residência”, disse hoje o reitor António Cruz Serra durante a cerimónia de inauguração do edifício que, para já, terá capacidade para acolher 180 estudantes.

O projeto prevê a construção de um outro bloco com quartos individuais e partilhados para outros 120 alunos.

As estimativas do reitor apontam para que, dentro de um ano e pouco, cerca de 300 alunos estejam a viver nos dois edifícios contíguos do Polo Universitário da Ajuda.

Com cerca de 50 mil alunos, a ULisboa tem projetos para disponibilizar mais de mil camas a preços acessíveis até 2021.

Os números ficam muito aquém das necessidades dos estudantes que escolhem a capital para estudar, como reconheceram hoje o primeiro-ministro, António Costa, o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Mas este não é um problema exclusivo da capital e por isso também há projetos a decorrer noutras cidades com universidades e institutos politécnicos.