O alerta foi dado às 04:34 e no local do incêndio encontravam-se, por volta das 05:20, 13 operacionais assistidos por quatro veículos, referiu fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a causa do acidente, que não provocou vítimas, é ainda desconhecida.